Black Friday 2019 Trony: data, prime offerte ed indiscrezioni sul volantino

Nel bel mezzo del mese del Black Friday 2019, continuano ad arrivare indiscrezioni e rumor su ciò che andranno a proporre le varie catene di distribuzione in occasione del "venerdì nero dello shopping". Quest'oggi ci focalizziamo su Trony, che ovviamente parteciperà alle promozioni.

Data Black Friday 2019 Trony

Come abbiamo avuto modo di raccontare su queste pagine, il Black Friday 2019 quest'anno si festeggia il 29 Novembre, ma le varie catene di distribuzione daranno il via alla così detta Black Week già Lunedì 25 Novembre.

Tra il 30 Novembre ed il 1 Dicembre si terrà invece il Black Weekend, che anticiperà il Cyber Monday del 2 Dicembre in cui saranno proposte offerte esclusivamente sui prodotti d'elettronica ed informatica.

Trony come sempre parteciperà a tutti gli eventi, con qualche volantino dedicato.

Offerte e volantino Black Friday 2019 Trony

Le prime indicazioni ufficiali dovrebbero arrivare già il 16 Novembre, quando si concluderanno gli "Sconti da Re", che è disponibile solo online dallo scorso fine settimana.

Con ogni probabilità il vero e proprio volantino del Black Friday sarà pubblicato il 22 Novembre, alla scadenza del "prendi 3 paghi 2" che sta riscuotendo un notevole successo grazie alle pubblicità in onda anche sulle reti nazionali.

Al momento non sono arrivate indiscrezioni, ma come sempre è lecito aspettarsi sconti su televisori, smartphone, prodotti d'informatica e grandi e piccoli elettrodomestici.

Come sempre, vi invitiamo a restare su queste pagine per scoprire come spendere al meglio durante la settimana dello shopping.