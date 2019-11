Black Friday 2019 Unieuro: in rete il volantino attivo fino al Cyber Monday

E' trapelato in rete il nuovo volantino di Unieuro, che include tante offerte del Black Friday, in quanto abbraccia direttamente il Venerdì Nero dello Shopping. Le promozioni saranno attive dal 22 Novembre al 2 Dicembre 2019, in occasione del Cyber Monday dedicato ai prodotti d'elettronica ed informatica. Ecco le migliori.

In copertina troviamo la smart tv Samsung QLED Ultra HD 4K QE55Q70R da 55 pollici, che sarà disponibile al prezzo di 699 Euro rispetto ai 1.499 Euro, con disponibilità limitata solo a 3.000 pezzi. Sempre dal fronte Samsung, segnaliamo anche il modello QLED QE65Q80R da 65 pollici a 1.299 Euro, il 35% in meno rispetto ai 1.999 Euro di listino, per un risparmio del 35%.

Philips invece porta la smart tv Ultra HD 4K 55PUS6804 da 55 pollici a 479 Euro, solo per mille pezzi, rispetto ai 749 Euro di listino.

Per quanto riguarda iPhone Xr da 128 gigabyte in varie colorazioni è disponibile a 649 Euro, rispetto ai 789 Euro di listino di Apple. L'iPad di settima generazione con 32 gigabyte di storage invece potrà essere acquistato al prezzo di 299 Euro, per un risparmio del 23% se confrontato ai 389 Euro precedenti.

E' molto interessante l'offerta che propone il 30% di sconto su tutti i prodotti audio con un prezzo di almeno 299 Euro.