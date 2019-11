Black Friday 2019 Unieuro: TV OLED, QLED e 4K in offerta

Unieuro ha lanciato ieri il volantino del Black Friday 2019, che come abbiamo avuto modo di raccontare include tante offerte su prodotti d'elettronica ed informatica. Quest'oggi ci soffermiamo sui televisori, perchè la proposta è davvero molto ampia.

Partendo dai TV QLED ed OLED, la Samsung TV QLED 4K da 55 pollici Q90R del 2019 può essere acquistata al prezzo di 1399 Euro, il 48% in meno rispetto ai 2699 Euro di listino. Dal fronte OLED invece l'LG OLED65B9PLA da 65 pollici 4K Ultra HD è disponibile a 1999 Euro, per un risparmio del 41% rispetto ai 3399 Euro precedenti.

Non mancano ovviamente le smart tv ed i televisori Ultra HD. La Samsung Serie 7 UE55RU7400U da 55 pollici 4K Ultra HD è disponibile in offerta a 449 Euro, per un risparmio di 450 Euro rispetto al prezzo di listino di 899 Euro, mentre Sony porta la KD-49XG9005 da 49 pollici basata su Android TV a 699 Euro.

Tra gli sconti troviamo anche la Philips 6000 da 32 pollici a 299 Euro, il 30% in meno rispetto ai precedenti 429 Euro. La LG NanoCell 55SM8200PLA da 55 pollici 4K Ultra HD invece è disponibile a 599 Euro, mentre la Philips 6700 65PUS6754/12 da 65 pollici viene scontata da Unieuro a 599 Euro.