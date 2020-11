Black Friday 2020: gli analisti prevedono il record di acquisti online

In questo anno particolare, l'online ha assunto un'importanza sempre maggiore, e lo farà anche in occasione del Black Friday del prossimo 27 Novembre. Secondo gli analisti di Sendcloud, infatti, il prossimo Venerdì Nero dello Shopping farà segnare il picco più alto di sempre per gli acquisti online.

In una nota di ricerca infatti viene stimato un aumento delle spedizioni online del 21% rispetto all'anno precedente. Tale picco raggiungerà una quota del +76% rispetto ai valori medi raggiunti negli ultimi dodici mesi, per toccare quota +141% durante il solo weekend del Black Friday. Si tratta di dati ben superiori alle previsioni ed aspettative.

Nella settimana del Cyber Monday, invece, i volumi delle spedizioni saranno ancora superiori alla media, nell'ordine del 63%. Come si può vedere nel grafico in calce, subito dopo è prevista una leggera stasi,seguita da un aumento nella settimana che precede il Natale con il 67% delle spedizioni in più. Complici gli acquisti dell'ultimo minuto per i regali, la settimana di Natale vedrà un volume di spedizioni ancora consistente rispetto al periodo standard del 39%.

"Prevediamo che la domanda di acquisti online nella settimana che coincide con il Black Friday e il Cyber Monday andrà alle stelle. La riluttanza nel fare acquisti nei negozi delle strade principali delle città europee o nei centri commerciali, porterà i consumatori ad andare a caccia di offerte sul web in vista del Natale. I rivenditori online hanno un disperato bisogno di prepararsi a questo periodo di grande impegno che con molta probabilità, dar il via definitivo a un processo che in molti considerano irreversibile. Per tanto, raccomandiamo ai venditori online di lavorare con più vettori in modo da poter rispettare facilmente i tempi di consegna previsti ed evitare canali di trasporto congestionati, distribuendo il rischio selezionando il corriere più al momento più affidabile" ha affermato Rob van den Huevel, CEO di Sendcloud.

Ricordiamo che è attivo il nostro hub con tutte le offerte del Black Friday.