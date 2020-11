Black Friday 2020 Mediaworld: sconti sui TV OLED e QLED 4K

E’ disponibile da ieri il volantino del Black Friday 2020 di Mediaworld, che sarà disponibile sia online che nei negozi fino al prossimo 18 Novembre e, come sempre, scendiamo nei dettagli per capire quali sono le offerte più convenienti in varie categorie, partendo dai TV.

Il volantino infatti propone in offerta diversi modelli di televisori a prezzo ridotto, sia OLED che QLED oltre che 4K “standard”.

Partendo dagli OLED e QLED, il Sony OLED KD55A8 da 55 pollici è disponibile a 1399 Euro, per un risparmio di 600 Euro rispetto ai 1999 euro di listino. Sempre dal fronte Sony OLED, è disponibile in sconto anche il KD65AG9 da 65 pollici, a 2299 Euro: anche in questo caso la riduzione di prezzo è di 600 Euro se si tiene conto del prezzo imposto dal produttore.

E’ in sconto anche l’LG OLED 65BX6LB da 65 pollici, a 1699 Euro, dai 2299 Euro di listino.

Passando ai QLED, il Samsung QE55Q82TATXZT da 55 pollici è disponibile a 799 Euro, in calo di 300 Euro, mentre sul QE55Q700TATXZT da 55 pollici viene proposto uno conto di 700 Euro e può essere acquistato a 1499 Euro.

Per le informazioni sulle spedizioni e la rateizzazione, come sempre consigliamo di leggere i dettagli nelle singole schede.

Il volantino completo del Black Friday è consultabile direttamente sul sito web di Mediaworld.