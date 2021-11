Ma quale Black Friday 2021, Amazon lancia il negozio di Natale per i regali

Mentre un po' tutte le principali catene si preparano al Black Friday 2021, Amazon Italia ha scelto di anticipare ulteriormente i tempi e lanciare direttamente il negozio di Natale. In questo contesto, sono già disponibili diverse offerte in ambito tech.

Infatti, su Amazon sono iniziati a comparire i bollini "Negozio di Natale". Stavamo dando un'occhiata ad alcuni smartphone quando abbiamo notato la comparsa di questa indicazione. In questo modo, siamo venuti a conoscenza del fatto che è già stata lanciata, perlomeno per quel che concerne la versione nostrana del noto portale e-commerce, la pagina dedicata ai regali di Natale di Amazon. Insomma, il clima natalizio è iniziato.

In questo contesto, tra le offerte proposte dal sito Web della società di Andy Jassy troviamo quella relativa allo smartphone POCO X3 Pro, che viene venduto a 259,90 euro (al posto dei precedenti 299,90 euro, quindi c'è uno sconto del 13%). Rimanendo in ambito dispositivi mobili, non manca inoltre una promozione relativa a OPPO A74, dato che quest'ultimo viene proposto a 239,99 euro (possibile risparmio del 20%).

Per quel che riguarda, invece, i televisori in sconto su Amazon per Natale, tra questi c'è il modello LG 43UP77006LB, venduto a 449 euro (anziché 499 euro, sconto del 10%). Inoltre, un altro TV in offerta è TCL 50P616, proposto ora a 379,99 euro (il costo in precedenza era di 459,99 euro, risparmio del 17%).

Insomma, Amazon si sta ufficialmente preparando al Natale, predisponendo un po' tutto (perlomeno a livello di sito Web) e mettendo a disposizione qualche "antipasto".