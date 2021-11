Black Friday 2021, MediaWorld sconta iPhone 13: Unieuro e Amazon rispondono

Apple ha annunciato la gamma iPhone 13 a settembre 2021. Da quel momento in poi c'è stato qualche sporadico sconto, soprattutto relativo alla variante mini, da parte di Amazon e di qualche store online, ma nulla di che. Ora, invece, si inizia a fare sul serio su iPhone 13.

Infatti, MediaWorld ha fatto scendere il prezzo del modello da 256GB di iPhone 13 a 989 euro. Stando a quanto si può leggere sul portale ufficiale della nota catena, in precedenza il costo era di 1.059 euro, quindi lo sconto è di 70 euro. Niente male, considerando che lo smartphone è uscito appena da qualche settimana e che finora erano state ben poche le catene a scontare il modello "base" iPhone 13 e non iPhone 13 mini.

L'aspetto più interessante, però, è il fatto che anche Unieuro e Amazon hanno lanciato un'offerta simile. Infatti, la prima catena ha già avviato una promozione legata al Black Friday 2021 e relativa proprio a questa variante di iPhone 13, che viene proposta a 989 euro. Inoltre, per quel che riguarda Amazon, anche in questo caso c'è stato un calo di prezzo a 989 euro. Insomma, i principali store online si stanno "rispondendo" tra loro.

Al netto dello sconto, dunque, risulta intrigante notare che stanno iniziando a emergere le prime offerte "serie", condivise da un po' tutte le catene, sulla gamma iPhone 13. Questo ovviamente in ottica Black Friday 2021: ci dobbiamo aspettare ulteriori "battaglie all'ultimo sconto" legate agli smartphone di Apple per quel che concerne le settimane che ci condurranno al venerdì nero? Staremo a vedere: quel che è certo è che il clima legato agli sconti si sta facendo sempre più interessante, anche per quel che riguarda iPhone 13.