Black Friday 2021 Mediaworld: sconti su Samsung Galaxy e TV Samsung

E' ufficialmente partito il Black Friday 2021 di Mediaworld. La catena di distribuzione, fino al 10 Novembre 2021, proporrà un'ampia serie di offerte su tantissimi prodotti d'elettronica ed informatica, sia online che nei negozi. E la lista è composta anche da dispositivi Samsung.

Partendo dai Samsung Galaxy, il Galaxy S21 5G nella variante con 128 gigabyte di memoria interna viene proposto a 669 Euro, in calo rispetto agli 879 Euro di listino, con possibilità di effettuare il pagamento in 20 rate da 33,45 Euro al mese. Il Galaxy S210 FE invece passa a 499 Euro: in questo caso la riduzione è di 170 Euro se si prende in considerazione che di listino costa 669 Euro. In sconto anche il Samsung Galaxy S21 5G da 256 gigabyte, a 719 Euro dai 929 Euro precedenti.

Tra i televisori, invece, il Samsung QLED QE55Q60A da 55 pollici è disponibile a 699 Euro, con un risparmio importante rispetto ai 1049 Euro di listino. L'UE50AU9070 da 50 pollici, invece, passa a 599 Euro, con un risparmio di 200 Euro rispetto ai 799 Euro di listino. Il QE50Q80AATXZT da 50 pollici invece viene proposto a 849 Euro, dai 1499 Euro precedenti.

Le promozioni in questione saranno disponibili sia nei negozi fisici che online, e l'acquisto può essere completato fino al 10 Novembre.