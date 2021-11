Black Friday 2021: smartphone con Snapdragon 888 in offerta a soli 399 euro

Non c'è solamente Amazon da tenere d'occhio durante il Black Friday 2021. Infatti, gli stessi produttori di dispositivi tecnologici si stanno "sbizzarrendo" con le offerte. In questo contesto, uno smartphone con processore Qualcomm Snapdragon 888 è finito al centro di un'ottima offerta.

Ci riferiamo al dispositivo da gaming RedMagic 6R, che viene venduto, nella sua variante da 8/128GB in colorazione Cosmos, a un prezzo pari a 399 euro sul portale ufficiale di RedMagic. Da quest'ultimo sito Web apprendiamo che il dispositivo, che ricordiamo è stato annunciato nel corso del 2021, in precedenza aveva un costo di 499 euro. In parole povere, per il Black Friday 2021 c'è uno sconto di 100 euro.

Chiaramente il dispositivo è indicato principalmente per coloro che conoscono bene il mondo Android e sanno come sfruttare come si deve la forza bruta offerta dal dispositivo, così come le funzionalità lato gaming (chi ha detto trigger dorsali?). In ogni caso, per maggiori informazioni sul prodotto coinvolto potete fare riferimento alla nostra recensione di RedMagic 6R (uscita a luglio 2021). Attenzione però al fatto che la promozione rimarrà attiva per relativamente poche ore in seguito alla pubblicazione di questa notizia.

Il Black Friday 2021 di RedMagic va oltre RedMagic 6R

In ogni caso, il Black Friday 2021 del brand, che durerà fino al 30 novembre 2021, offre anche molte altre promozioni, come potete approfondire sul portale ufficiale di RedMagic. Ci sono infatti sconti relativi ad accessori e chiaramente agli altri smartphone da gaming dell'azienda. Insomma, potrebbe interessarvi fare "un salto" sul sito Web ufficiale del brand e dare un'occhiata alle offerte flash disponibili.