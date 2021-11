Black Friday: nel 2021 le vendite sono state inferiori al 2020, il mercato sta cambiando?

In questi giorni vi abbiamo parlato delle offerte di molte catene di negozi per il Black Friday, ma per la prima volta nel 2021 le vendite di device elettronici durante il Black Friday si sono ridotte rispetto all'anno precedente. Secondo Adobe, infatti, la mole di denaro mossa online dal Black Friday 2021 è stata di 8.9 miliardi di dollari.

Al contrario, nel 2020, nonostante la situazione pandemica, il Black Friday aveva fatto circolare in rete 9 miliardi di dollari. La diminuzione in termini di volume di acquisti è dunque contenuta, e il report si limita ad analizzare le vendite online, ma secondo Adobe potrebbe essere il segno di un cambiamento dei trend di consumo a livello globale.

In particolare, il modello di vendita si starebbe spostando da quello di un gran numero di sconti accorpati in un solo giorno, cioè il "Black Friday" per come lo conosciamo, ad un periodo prolungato di offerte più o meno costanti e di consistenza variabile, ovvero il cosiddetto "Black November". Anche in Italia abbiamo visto una tendenza di questo genere, con grandi compagnie che hanno preferito spalmare gli sconti su un periodo più lungo: è questo il caso del lunghissimo Black November di Mediaworld, durato ben quattro settimane, e del Manà Manà Black Friday di Unieuro.

Inoltre, va considerato anche l'avvicinarsi del Cyber Monday, fissato per il 29 novembre e che ormai da qualche anno sottrae incassi al Black Friday, specie in campo tecnologico ed elettronico. L'analisi di Adobe, infatti, si concentra solo sulla giornata del 26 novembre, e non copre né il Cyber Monday né le date precedenti.

Infine, a rallentare ulteriormente le vendite potrebbe essere la crisi dei semiconduttori, che ha ridotto, in alcuni casi anche considerevolmente, la disponibilità di device elettronici come smartphone, tablet e laptop, e che potrebbe avere un impatto non indifferente anche sul Cyber Monday.