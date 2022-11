Black Friday 2022: la pagina 'segreta' di Amazon con tutti i coupon sconto

Mentre continuano le offerte del Black Friday 2022, che si concluderanno ufficialmente il prossimo lunedì con il Cyber Monday, non tutti sanno che su Amazon c'è una pagina nascosta con i coupon da applicare sui prodotti, per risparmiare ancora di più.

Il portale in questione è accessibile attraverso la pagina dedicata Amazon Coupons, dove ci si ritroverà di fronte alla griglia con tutti i buoni a disposizione.

Ciò che bisogna fare è selezionare il coupon, aggiungere al carrello il prodotto e quindi verificare che sia stato applicato direttamente in fase di completamento dell'ordine.

La lista è davvero sconfinata ed abbraccia tantissime categorie di prodotti, dall'elettronica all'informatica passando per i dispositivi casalinghi e per la cura della persona.

Ricordiamo che sono anche disponibili tantissimi buoni sconto Amazon in regalo, che possono essere utilizzati non solo durante il Black Friday ma anche durante il Cyber Monday ed il periodo natalizio, per cui il colosso di Seattle ha anche esteso il periodo di reso al 31 Gennaio 2023 per coloro che effettuano l'ordine entro il 31 Dicembre 2022.