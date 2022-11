Black Friday 2022, tutto pronto per Xiaomi, POCO e Redmi: che offerte!

Dopo un interessante riscaldamento grazie alle prime offerte Amazon per il Black Friday 2022, torniamo sull'argomento più scottante di novembre per condividere le interessanti iniziative messe in piedi da Xiaomi, Redmi e POCO per quest'anno.

Mai banale, il poliedrico colosso tech ha attrezzato una sezione di tutto punto sul suo sito ufficiale per l'evento Road to Xiaomi Black Friday 2022, che parte proprio il 7 novembre 2022 e durerà fino al 17 dello stesso mese, in cui verranno messi in promozione tantissimi prodotti di tutte le aree di competenza del brand e dei suoi sub-brand, coprendo in maniera trasversale tutto il mondo tech, dalla telefonia alla smart home, passando per lo sport.

Il portale ufficiale dell'evento Xiaomi Black Friday 2022 è suddiviso in diverse sezioni, con i Flash Sale per le offerte a tempo, i prodotti Consigliati, gli Smartphone e la Smart Life.

L'iniziativa più curiosa riguarda la categoria Sconto extra, dove mettendo Mi piace si contribuirà a far scendere il prezzo: più like e più basso sarà il costo finale del prodotto in promozione. Per esempio, uno dei prodotti al centro degli sconti extra è il Redmi Note 11, che potrà essere acquistato a partire da mezzanotte dell'8 novembre 2022 e che ha già ricevuto un numero sufficiente di like per essere acquistato ad appena 139,90 euro: un prezzo imperdibile, di quelli da impostare la sveglia!

Passando alle offerte più "statiche", segnaliamo la presenza di ottimi prezzi per smartphone per tutte le tasche, smartwatch, tablet e tanto altro ancora:

Redmi Note 11 Pro 6/64 GB - 229,90 euro invece di 329,90

Xiaomi 12 8/256GB - 599,90 euro invece di 899,90

- 599,90 euro invece di 899,90 Xiaomi Smart Band 7 Pro - 89,99 euro anziché 99,99

Redmi Pad 3/64GB - 229,90 euro anziché 299,90

Mi Robot Vacuum-Mop P + Smart Kettle Pro - 199,99 euro invece di 469,98 con coupon BFMOPP

Navigando nel portale dedicato troverete sicuramente tante altre idee per lasciarvi ispirare, ma vi ricordiamo anche che, al termine di questo primo round di offerte, partirà una seconda ondata di promozioni che dureranno dal 18 al 27 novembre 2022.