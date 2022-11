Sarà un Black Friday 2022 al risparmio per gli Italiani: la spesa calerà dell'8%

In attesa di scoprire le offerte della Settimana del Black Friday 2022 di Amazon, Idealo ha diffuso delle interessanti previsioni su quelli che saranno i trend di quest’anno per il venerdì nero dello shopping.

Dall’analisi effettuata è emerso che il 65% degli acquirenti online è pronto ad acquistare un prodotto durante il Black Friday: il dato è quasi in linea con quello dell’anno scorso quando la percentuale era de 66%.

L’inflazione e la maggiore spesa per l’energia però porterà molti a pensarci due volte prima di effettuare l’acquisto: il 30% degli italiani infatti ritiene che i propri acquisti saranno inferiori rispetto a quelli dello scorso anno, e ciò si ripercuoterà anche sul budget medio di spesa che se nel 2021 si attestava sui 272 Euro nel 2022 passerà a 251 Euro. L’importo scende ulteriormente, a 193 Euro, tra i giovanissimi con età compresa tra i 16 ed i 24 Euro, ma che si alza a 278 Euro nel segmento 45-54 anni.

Per quanto riguarda i prodotti più attesi, ovviamente, anche nel 2022 è l’elettronica a farla da padrona e rappresenta per il 61% una priorità. Seguono gli articoli relativi a moda e abbigliamento (43%), scarpe (41%), cosmetici e profumi (30%), libri e musica (29%), giocattoli e gaming (26%).

C’è però una fetta di mercato che è certa di non fare acquisti nel corso del Black Friday 2022, ed è pari al 10% del campione intervistato: di questi il 32% è intenzionato a non spendere per limitare i propri consumi.