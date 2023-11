Black Friday 2023 Amazon: Fire TV Stick per DAZN, Netflix e Disney+ a prezzi stracciati

Continua il nostro viaggio all’interno del Black Friday 2023 di Amazon. Parte oggi, in via ufficiale, la settimana del Black Friday del colosso di Seattle e come abbiamo avuto modo di raccontare su queste pagine anche nelle passate ore, sono disponibili degli sconti molto interessanti anche su Fire TV Stick.

Amazon infatti propone delle offerte degne di nota su praticamente tutta la gamma di dongle che permettono di installare su TV le app di streaming come DAZN, Netflix e Disney+. Gli sconti sono davvero molto interessanti.

Ricapitolando, questi sono i modelli in offerta:

Anche in questo caso, la consegna è garantita a stretto giro di orologio ed Amazon permette anche di collegare il dispositivo al proprio account per semplificare in maniera importante la configurazione. Tramite la scheda prodotto viene anche data la possibilità di effettuare il pagamento rateale o di aggiungere altri articoli come cavi HDMI o altro.

Come sempre il consiglio è di effettuare l’ordine a stretto giro di orologio per poter ricevere i prodotti a casa rapidamente. Amazon permette anche di effettuare il reso fino al 31 Gennaio 2024.