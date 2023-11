Black Friday 2023, ecco come fare a ottenere un buono Steam con MSI

La Black Week di MSI è entrata nel vivo anche in questo 2023, con offerte interessanti per tutte le categorie e per ogni esigenza, dai laptop ai notebook, passando per giochi e accessori in omaggio.

Dopo avervi mostrato i migliori PC desktop e monitor MSI in offerta per il Black Friday 2023, quindi, è giunto il momento di dare un'occhiata alle promozioni specifiche pensate per i giocatori.

Tra queste, spicca senza ombra di dubbio quella che riguarda la possibilità di ottenere un braccio dual monitor MSI in omaggio con l'acquisto di due schermi del produttore col dragone.

In aggiunta a questa interessante promo, ce n'è una particolarmente interessante per chi gioca principalmente su Steam.

L'iniziativa "Shout Out", infatti, consente di ottenere un codice Steam del valore di 20 dollari da utilizzare per qualunque acquisto desideriate. Per ottenerlo, vi basterà andare sulla pagina ufficiale della promozione e dare un'occhiata ai modelli idonei: acquistandoli, verremo invitati a raccontare la nostra esperienza di acquisto e di utilizzo del prodotto. Una volta completata la candidatura, riceveremo il buono da 20 dollari, che potrebbero diventare qualcosa in più o in meno a seconda del tasso di cambio.

Tra i tanti prodotti idonei, vi abbiamo già segnalato questo PC Desktop MSI compatibile il buono Steam.