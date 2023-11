Black Friday 2023 Mediaworld: i migliori sconti sui TV

Continua il volantino del Black Friday targato Mediaworld. Quest'oggi ci soffermiamo su una categoria di prodotti che da sempre suscita l'attenzione dei nostri lettori: i televisori. Vediamo quali sono le promozioni più interessanti.

Il TV Samsung UE50CU7170UXZT da 50 pollici a LED UHD 4K è disponibile a 379 Euro, in calo dai 397,99 Euro di listino, ma in sconto troviamo anche l'OK 24GH-5023C da 24 pollici che viene proposto a 109 Euro, con un risparmio di poco più del 9% rispetto ai 119,99 Euro di listino.

In sconto troviamo anche il tv LG QNED 55QNED756RA da 55 pollici, a 599 Euro, mentre il modello da 65 pollici della stessa gamma viene proposto ad 899 Euro.

L'LG OLED EVO C3 da 55 pollici è disponibile a 1209 Euro, con un risparmio di 1217,99 Euro di listino, mentre il Sony KD50X75WL da 50 pollici uHD 4K viene proposto a 549 euro, in calo dai 574,99 Euro imposti dal produttore. In sconto anche l'Hisense 55E7KQ da 55 pollici, a 399 Euro.

Tra le soundbar, segnaliamo anche l'LG 575Q provvista anche di subwoofer, a 3.1 canali, a 199 Euro, i 6% in meno rispetto ai 219,99 Euro di listino, mentre la Philips TAB5108 è disponibile a 55 Euro, in calo dagli 82,99 Euro di listino.

La lista completa dei prodotti in offerta è disponibile a questo indirizzo.

