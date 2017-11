Black Friday Acer: fino al 40% di sconto su molti prodotti

Acer ha annunciato l'inizio ufficiale delanche sul proprio negozio online, su cui ha deciso di scontare fino al 40% molti dei prodotti presenti nel proprio listino.

Le categorie interessate sono praticamente tutte, e per alcune gli sconti sono davvero molto interessanti.

E' infatti possibile acquistare il lo smartphone Liquid Z6 nero, da 8 gigabyte, ad 89,90 Euro contro i 119,90 Euro di listino.

Sconti anche per i monitor: l'R1 da 23,8 pollici sarà disponibile, solo per la giornata di oggi, a 129 Euro, mentre il monitor per il gaming Predator XB2 da 27 pollici subisce un taglio del prezzo di 200 Euro, passando da 699 a 499 Euro.

Chiaramente, non potevano non essere presenti nella pagina di promozioni i notebook: l'ultrasottile Swift 5 passa a 999 Euro, lo Swift 3 a 699 Euro, l'Aspire 5 notebook con processore Intel Core i5 a 599 Euro e l'Aspire 3 a 449 Euro.

Queste sono solo alcune delle tante promozioni presenti nell'apposita sezione, raggiungibile attraverso questo indirizzo ed accessibile solo per la giornata di oggi.