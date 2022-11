Black Friday addio? Macché, ecco i migliori auricolari wireless da 20 a 80 euro!

Il Black Friday 2022 è ormai alle spalle? Anche no! Su Amazon Italia le offerte non sono affatto terminate e c'è ancora spazio per qualche affare dell'ultima ora. Ecco, quindi, una rapida selezione dei migliori auricolari wireless per tutte le tasche.

Partiamo dal basso con i TWS Honor X3 Lite, essenziali e in-ear, proposti a 22,90 euro. Non si tratta dello sconto più importante del lotto, ma chi vuole spendere il minimo sindacale potrà togliersi le sue soddisfazioni.

Al loro fianco, troviamo i Realme Buds Air 3 Neo e i Realme Buds Air 3 standard, proposti rispettivamente a 29,99 euro e 44,99 euro. Entrambi dotati di cancellazione del rumore, il primo tramite IA e il secondo con ANC, supportano tutti e due il Bluetooth 5.2 e sono protetti contro sudore e gocce di liquido. Affari interessanti, come sempre in casa Realme.

Spostandoci in casa Oppo, è possibile trovare gli Enco Air2, apprezzati successori degli Enco Air, essenziali e con un formato tradizionale non in-ear, promettono una lunga autonomia con ricarica rapida, Bluetooth 5.2 e cancellazione del rumore. A quanto? Attualmente ancora in sconto a 39 euro invece di 49,99.

Tra gli sconti più ghiotti troviamo quello sugli Huawei FreeBuds 4i, che calano da 89 a 49,90 euro. Sicuramente tra i migliori del lotto in termini assoluti, sono degli auricolari in-ear caratterizzati da Ia, ANC e Bluetooth 5.2. Al loro fianco, i FreeBuds 4 "standard", proposti a 79,90 euro invece di 129.

Giunti alla soglia degli 80 euro, non possiamo fare altro che guardare oltre per segnalarvi un prodotto premium, gli ottimi Sony WF-1000XM4, scontati del 36% e ora disponibili a 178,99 euro invece di 280.