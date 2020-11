Black Friday: AirPods Pro e cuffie Sony WH-1000XM3 in super sconto su Amazon

Continuano ad arrivare promozioni dal Black Friday di Amazon, che come abbiamo avuto modo di raccontare è iniziato in anticipo rispetto alla tabella di marcia "classica". Tra le numerose promozioni ne troviamo alcune sulle cuffie senza fili.

Le AirPods Pro di Apple sono disponibili a 199 Euro, 80 Euro in meno rispetto ai 279 Euro di listino. Amazon consente anche di aggiungere la protezione extra AppleCare+ per due anni al prezzo di 39 Euro, oltre che altri accessori. La consegna senza costi aggiuntivi è prevista per martedì 1 Dicembre 2020: la vendita e spedizione è gestita interamente da Amazon.

In sconto troviamo anche le cuffie wireless Sony WH-1000XM3, a 218,99 Euro, 44,25 Euro in meno dai 263,24 Euro precedenti: il risparmio è quindi del 17%. Anche in questo caso, si tratta del prezzo più basso mai raggiunto sulla piattaforma di Jeff Bezos, con la spedizione e vendita gestita direttamente da Amazon che garantisce la consegna veloce.

Non abbiamo alcuna informazione in merito alla data di scadenza delle offerte, ma come sempre consigliamo di effettuare l'ordine rapidamente in caso d'interesse.

