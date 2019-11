Black Friday Amazon: 20% sugli articoli Warehouse e spedizione gratis sul primo ordine

E' ufficialmente iniziato il Black Friday 2019 di Amazon, con il conto alla rovescia che ci terrà compagnia per tutta la settimana fino al 29 Novembre, quando si terrà il vero e proprio Venerdì Nero dello Shopping. In attesa di scoprire le offerte, però, ne è già arrivata una sui prodotti Amazon Warehouse.

Dalla mezzanotte di oggi, alle 23:59 di Lunedì 2 Dicembre, infatti, i clienti Amazon Warehouse potranno beneficiare di uno sconto del 20% su una serie di prodotti selezionati, visualizzabili tramite la pagina dedicata. Lo sconto sarà visualizzato nella pagina di ciascun prodotto e sarà applicato direttamente nel carrello.

Ma non è finita qui, perchè Amazon ha annunciato che tutti i nuovi clienti potranno beneficiare della spedizione gratuita sul primo ordine. Basta infatti creare un nuovo account, aggiungere al carrello gli articoli spediti da Amazon, selezionare "spedizione GRATUITA sul primo ordine" dalla pagina di riepilogo ed il gioco è fatto. Il sistema provvederà a detrarre il costo della consegna in automatico dall'ordine. Per tutti i dettagli a riguardo vi rimandiamo alla pagina informativa.

Ricordiamo inoltre che per il periodo natalizio Amazon ha modificato le politiche di reso aumentando il numero di giorni disponibili. Per gli articoli spediti tra il 1 novembre ed il 31 Dicembre la richiesta potrà essere inviata fino alla mezzanotte del 31 Gennaio 2020.