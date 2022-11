Black Friday Amazon 2022: occhio a questi due SSD in offerta!

Continuiamo a segnalare le offerte di Amazon per il Black Friday 2022. Poco dopo aver riportato gli sconti che saranno attivi su Warehouse a partire dal 25 Novembre 2022, torniamo sull'e-commerce perchè da qualche ora sono disponibili a prezzi ridotti due SSD a marchio Kingston e SanDisk.

SSD in offerta su Amazon per il Black Friday

Kingston A400 SSD Unità a stato solido interne 2.5" SATA Rev 3.0, 480GB - SA400S37/480G: 35,90 Euro

interne 2.5" SATA Rev 3.0, 480GB - SA400S37/480G: 35,90 Euro SanDisk Extreme SSD Portatile, Velocità di Lettura Fino a 550MB/s, 2TB: 167,64 Euro

Per entrambi, si tratta dei prezzi più bassi raggiunti sulla piattaforma di Jeff Bezos negli ultimi tempi, e rappresentano senza dubbio un'ottima occasione per coloro che hanno intenzione di aggiornare i loro PC o acquistare un SSD esterno per memorizzare i dati.

Sul Kingston, la consegna è garantita senza costi aggiuntivi per mercoledì 23 Novembre 2022 per coloro che effettuano l'ordine entro 11 ore e 56 minuti dal momento in cui stiamo scrivendo la notizia.

Per quanto riguarda la controparte SanDisk, invece, l'arrivo a casa è previsto per giovedì 24 Novembre 2022 per coloro che ordinano in giornata odierna, ed è anche disponibile il pagamento in cinque rate mensili Amazon da 33,53 Euro al mese a tasso zero ed interessi zero.

