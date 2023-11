Black Friday Amazon 2023: tutti i buoni sconto in regalo e come ottenerli

Come abbiamo avuto modo di raccontare su queste pagine, anche quest’anno tornerà la Settimana del Black Friday di Amazon che prenderà il via il 17 Novembre e si concluderà il 27 Novembre, con tantissimi sconti su un’ampia gamma di prodotti. Il colosso di Seattle ha già lanciato diverse promozioni che permettono di ottenere buoni in regalo.

In attesa del 24 Novembre 2023, ovvero il giorno in cui si festeggerà il Black Friday in questo anno, abbiamo fatto un recap sulle promozioni di Amazon che consentono di ottenere buoni sconto in regalo o le offerte già attive:

A ciò si aggiunge anche l’offerta di Amazon che consente di ottenere Kindle Unlimited in offerta per due mesi.

Ricordiamo che Amazon ha esteso il periodo di reso per Natale 2023, in una nuova politica che abbraccia anche il periodo del Black Friday e Cyber Monday.