Il Black Friday Amazon 2023 fa crollare il prezzo di un TV Sony 2023: pochi pezzi

Andando oltre allo sconto Amazon su un notebook ASUS TUF, vale la pena tornare a dare un'occhiata alle iniziative lanciate in ambito Tech dal noto portale e-commerce in questo periodo di grandi sconti. Infatti, non passa inosservata un'offerta che fa crollare il prezzo di un televisore di Sony uscito nel 2023.

Scendendo maggiormente nel dettaglio di quanto proposto dalla versione nostrana del portale ufficiale della società di Andy Jassy, il modello Sony BRAVIA KD-65X80L viene ora proposto a un costo pari a 899 euro. Da Amazon Italia si apprende che il prezzo più basso recente (negli ultimi 30 giorni) era stato di 1.399 euro. In parole povere, si fa riferimento a un possibile risparmio del 36%.

Non serve insomma effettuare chissà quale calcolo per comprendere che c'è di mezzo uno sconto di 500 euro. Capite bene, dunque, che potrebbe trattarsi di una buona occasione per chi è alla ricerca di un televisore di un certo calibro, considerando anche che si fa riferimento a un modello uscito nel 2023 (e dunque tutto sommato di recente uscita). In ogni caso, vale la pena notare che la promozione rientra nella Settimana del Black Friday di Amazon, che proseguirà fino al 27 novembre 2023, ma già al momento in cui scriviamo sono rimasti pochi pezzi.

Per il resto, dando un'occhiata alla scheda tecnica di Sony BRAVIA KD-65X80L, quest'ultima comprende un pannello da 65 pollici con risoluzione 4K (3.840 x 2.160 pixel). Non mancano per il resto tutte le funzioni smart che ci si aspettano da un modello di questo tipo, ma per ulteriori dettagli potreste voler consultare direttamente il sito Web ufficiale di Sony.