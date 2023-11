Black Friday Amazon: 25% di sconto su robot ECOVACS T20e OMNI

Continuano gli sconti di ECOVACS in occasione della Settimana del Black Friday 2023 di Amazon. La promozione di cui parliamo oggi interessa l'ECOVACS DEEBOT T20 Omni, su cui è possibile risparmiare 200 Euro rispetto al prezzo di listino imposto originariamente dal produttore.

Di seguito i dettagli dell'offerta:

ECOVACS DEEBOT T20e OMNI Robot Aspirapolvere, 6000Pa Robot Aspirapolvere Lavapavimenti con Mappatura, 9mm Sollevamento Mop, Stazione All-in-one, Evitamento Ostacoli 3D, Funziona con Alexa/APP: 599 Euro (799 Euro)

Il risparmio quindi è del 25% rispetto al prezzo di listino. Amazon garantisce la consegna a stretto giro di orologio, con possibilità di effettuare anche il pagamento in cinque o dodici rate mensili Amazon a tasso zero ed interessi zero e, in caso di problemi, il reso fino al 31 Gennaio 2024 per gli ordini effettuati durante la settimana del Black Friday e durante il periodo Natalizio.

La promozione scadrà il 27 Novembre 2023, ma il consiglio in questo periodo è comunque di effettuare l'ordine a stretto giro di orologio in quanto nel periodo a ridosso delle festività i corrieri potrebbero andare incontro a congestioni e potenziali ritardi con le consegne.

L'ECOVACS DEEBOT T20E OMNI è anche compatibile con Alexa ed è dotato del sistema di sollevamento intelligente del panno di lavaggio.