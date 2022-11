Black Friday Amazon: 35% di sconto su un SSD Samsung da 1 terabyte

Anche in giornata odierna, continuano le offerte del Black Friday 2022 targate Amazon. Tra gli sconti più interessanti di oggi 23 Novembre 2022 segnaliamo una riduzione del 35% su un SSD esterno a marchio Samsung da 1 terabyte

Si tratta del T7 Shield MU-PE10TK, che viene proposto al prezzo più basso di sempre:

Samsung Memorie T7 Shield MU-PE1T0K SSD Esterno Portatile da 1 T, USB 3.2 Gen 2, 10 Gbps, Beige: 109,99 Euro (169,99 Euro)

Amazon permette anche di effettuare il pagamento in cinque rate mensili da 22 Euro al mese a tasso zero ed interessi zero, e garantisce la consegna in un giorno: ordinando nel giro di otto ore si riceverà il pacco a casa domani 24 Novembre 2022.

Nella scheda prodotto non è presente alcun riferimento alla data di scadenza della promozione, motivo per cui consigliamo di effettuare l'ordine rapidamente in caso d'interesse dal momento che l'offerta è attiva già da qualche ora e le unità scontate potrebbero andare sold out a stretto giro di orologio.

Approfittiamo dell'occasione per ricordarvi che è attivo il canale Telegram di Everyeye dedicato alle offerte, a cui rinnoviamo l'invito ad iscrivervi per non perdere nemmeno una delle promozioni che segnaleremo su queste pagine fino al 28 Novembre 2022, il giorno del Cyber Monday