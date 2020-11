Black Friday Amazon: fino al 50% di sconto sul Galaxy Watch Active2 e Redmi Note 9 Pro

Ancora un'infornata di promozioni proposte da Amazon in occasione del Black Friday 2020. Dopo aver segnalato gli sconti sugli SSD ed hard disk, è la volta di due prodotti che stanno andando a ruba: uno smartwatch ed uno smartphone.

Il Samsung Galaxy Watch Active2, nella variante con cassa in 40mm in alluminio e cinturino sport, è disponibile a 149,90 Euro, il 50% in meno rispetto ai 299 Euro. La disponibilità non è immediata, però, probabilmente a causa dell'elevata domanda, e viene garantita solo a partire dal 29 Novembre 2020, con conseguente consegna in programma tra il 2 ed il 4 Dicembre 2020. Attraverso l'apposita scheda è anche possibile aggiungere la protezione aggiuntiva da 2 o 1 anno a 19,49 e 14,19 Euro.

In sconto anche lo Xiaomi Redmi Note 9 Pro, uno smartphone con schermo da 6,67 pollici FHD+ con 6 gigabyte di RAM e 64 gigabyte di memoria interna, e batteria da 5020 mAh. La promozione è pari al 26%, e porta il prezzo a 199,90 Euro, 70 Euro in meno rispetto ai 269,90 Euro di listino. In questo caso però la consegna è immediata e garantita entro giovedì 26 novembre 2020 per coloro che ordinano nelle prossime 10 ore.

Nessuna informazione sulla scadenza, invece.