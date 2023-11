Black Friday Amazon: AirPods di terza generazione in offerta al minimo storico

Mentre continua il Black Friday di Mediaworld, anche su Amazon troviamo degli sconti molto interessanti. Nella fattispecie, il colosso di Seattle permette di acquistare a prezzo ridotto le AirPods di terza generazione.

Di seguito i dettagli:

Apple 2021 AirPods (terza generazione) con custodia di ricarica MagSafe: 169 Euro (209 Euro)

La consegna, senza costi aggiuntivi, è garantita per giovedì 16 Novembre 2023 per coloro che effettuano l'ordine entro 8 ore e 29 min dal momento in cui stiamo scrivendo.

Amazon propone anche il pagamento a rate con Cofidis alle condizioni previste ed indicate direttamente al momento della finalizzazione dell'ordine.

Ricordiamo che l'e-commerce permette di effettuare i resi fino al 31 Gennaio 2024 per coloro che effettuano gli ordini durante il periodo del Black Friday e delle festività di Natale. Questa nuova linea guida viene rinnovata ogni anno per consentire alle persone di completare i resi degli ordini non graditi o errati effettuati in vista del Natale.

Nessuna informazione sulla data di scadenza della promozione, ma come sempre in casi come questi il consiglio è di effettuare l'ordine a stretto giro per godere di questo prezzo che, dati alla mano, rappresenta il più basso raggiunto.