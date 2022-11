Black Friday Amazon: Android TV da 40' in offerta a meno di 200 euro

Il Black Friday 2022 di Amazon continua con grandi offerte su SSD Kingston e SanDisk, ma anche con promozioni interessanti su altri prodotti tech, compresi televisori di ultima generazione. Tra questi ultimi spicca in particolar modo un Android TV Metz da 40 pollici a meno di 200 euro.

Si tratta di un modello lanciato nel corso del 2022 con pannello LCD Full HD, il cui refresh rate è pari a 60Hz e con sistema operativo Android 9.0 dotato di applicazioni preinstallate come Netflix, YouTube e Amazon Prime Video. La voce nel catalogo Amazon è la seguente:

Metz Smart TV, Serie MTC6110, 40" (81 cm), HD LED, Versione 2022, Wi-Fi, Android 9.0, HDMI,ARC, USB, Slot CI+, Dolby Digital, DVB-C/T2/S2, Schermo senza bordi, Grigio [Classe di efficienza energetica F]: 189 euro (249,99 euro)

Questo sconto del 24% valido per i prossimi sette giorni, salvo esaurimento scorte, porta il televisore al prezzo più basso di sempre. Il pagamento può essere anche completato a rate senza interessi con Cofidis, oppure in cinque mensilità a tasso zero secondo piano proposto dalla stessa società statunitense. Quest’ultima, peraltro, si occupa di vendita e spedizione con consegna gratuita in pochi giorni sia ai clienti Prime, sia a chi non risulta iscritto a tale servizio.

