Black Friday Amazon: Chromebook e laptop Acer al minimo storico, anche con RTX 3080!

Le offerte Amazon per il Black Friday 2021 non sembrano finire mai per quante sono. In giornata abbiamo già visto gli sconti su smartphone Motorola, tra i quali c’è anche la recentemente lanciata serie Edge 20. Di seguito troverete, invece, l’elenco delle migliori promozioni su Chromebook e laptop Acer: ci sono persino due modelli con RTX 3080!

Sconti Amazon su Chromebook e laptop Acer

Acer Chromebook 311 CB311-11H-K9ZP Notebook, Processore MediaTek MTK8183, Ram 4 GB DDR4, 64 GB eMMC, Display 11,6” HD, Arm Mali-G72 MP3, Chrome OS, Silver: 189 Euro

CB311-11H-K9ZP Notebook, Processore MediaTek MTK8183, Ram 4 GB DDR4, 64 GB eMMC, Display 11,6” HD, Arm Mali-G72 MP3, Chrome OS, Silver: 189 Euro Acer Chromebook 314 CB314-1H-C2W1 Notebook, PC Portatile, Processore Intel Celeron N4000, Ram 4GB DDR4, eMMC 64 GB, Display 14" Full HD LED LCD, Scheda Grafica Intel, Chrome OS, Argento (Silver) [CB]: 249 Euro

CB314-1H-C2W1 Notebook, PC Portatile, Processore Intel Celeron N4000, Ram 4GB DDR4, eMMC 64 GB, Display 14" Full HD LED LCD, Scheda Grafica Intel, Chrome OS, Argento (Silver) [CB]: 249 Euro Acer Swift 1 SF114-34-P9B7 PC Portatile, Notebook con Processore Intel Pentium Silver N6000, RAM 4 GB, 128 GB PCIe NVMe SSD, Display 14" IPS FHD, Intel UHD, Microsoft 365, Windows 10 Home in S mode: 369 Euro

SF114-34-P9B7 PC Portatile, Notebook con Processore Intel Pentium Silver N6000, RAM 4 GB, 128 GB PCIe NVMe SSD, Display 14" IPS FHD, Intel UHD, Microsoft 365, Windows 10 Home in S mode: 369 Euro Acer Swift 3 SF314-43-R7ZF Pc Portatile, Notebook con Processore AMD Ryzen 5 5500U, RAM 8 GB DDR4, 512 GB PCIe NVMe SSD, Display 14" FHD IPS LED LCD, AMD Radeon, Windows 11 Home, Silver: 629 Euro

SF314-43-R7ZF Pc Portatile, Notebook con Processore AMD Ryzen 5 5500U, RAM 8 GB DDR4, 512 GB PCIe NVMe SSD, Display 14" FHD IPS LED LCD, AMD Radeon, Windows 11 Home, Silver: 629 Euro Acer Predator Helios 300 PH315-53-780D PC Gaming Portatile, Intel Core i7-10870H, Ram 16 GB DDR4, 1024 GB PCIe NVMe SSD, Display 15.6" FHD IPS 144 Hz, NVIDIA GeForce RTX 3080 8 GB, Windows 10 Home: 1.999 Euro

PH315-53-780D PC Gaming Portatile, Intel Core i7-10870H, Ram 16 GB DDR4, 1024 GB PCIe NVMe SSD, Display 15.6" FHD IPS 144 Hz, NVIDIA GeForce RTX 3080 8 GB, Windows 10 Home: 1.999 Euro Acer Nitro 5 AN517-41-R3SG PC Gaming Portatile, Processore AMD Ryzen 7 5800H, Ram 16 GB DDR4, 1024 GB PCIe NVMe SSD, Display 17.3" QHD IPS 165 Hz LED LCD, NVIDIA GeForce RTX 3080 8 GB, Windows 10 Home: 2.199 Euro

I modelli con scheda video RTX 3080 sono Acer Predator Helios 300 e Acer Nitro 5, gli ultimi due citati. Non risultano essere proposti al prezzo minimo storico, tuttavia vi si avvicinano. Il prezzo più basso di sempre lo raggiungono, in compenso, Acer Swift 3 e Acer Chromebook 314.

Vendita e spedizione sono entrambe compito di Amazon, la quale propone come sua prassi la consegna gratuita ai clienti Prime. Non manca la possibilità di effettuare l’acquisto a rate Tasso Zero grazie a Cofidis.

Tra l’altro, anche Mediaworld propone un laptop Acer Predator con RTX 3070 in sconto.