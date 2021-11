Black Friday Amazon: crollano i prezzi di SSD Samsung e WD Black!

Quanti sconti da tenere d’occhio su Amazon in occasione del Black Friday 2021! Assieme allo smart TV DVB-T2 sotto i 200 Euro, la società di e-commerce include nelle promozioni del periodo SSD Samsung e WD Black fino a 171 Euro in meno. Ecco i modelli da non perdere!

Sconti Amazon su SSD Samsung e WD Black

Samsung Memorie MZ-77Q1T0BW 870 QVO SSD Interno, 1 TB, SATA, 2.5": 79,99 Euro

Samsung Memorie MZ-77Q2T0BW 870 QVO SSD Interno, 2 TB, SATA, 2.5": 149,99 Euro

Samsung Memorie MZ-V7S1T0 970 EVO Plus SSD Interno da 1 TB, PCIe NVMe M.2: 109,99 Euro

Samsung Memorie MZ-V8P1T0B 980 PRO SSD Interno da 1TB, compatibile con Playstation 5, PCIe NVMe M.2, Nero: 159,99 Euro

Samsung Memorie MZ-V8P2T0B 980 PRO SSD Interno da 2TB, compatibile con Playstation 5, PCIe Gen 4.0 x4, NVMe 1.3c, M.2 (2280), Nero: 299 Euro

WD BLACK SN850 500 GB NVMe SSD Internal Gaming, Tecnologia PCIe Gen4, velocità di lettura fino a 7.000 MB/s, M.2 2280, 3D NAND: 77,99 Euro

WD BLACK SN750 SE 1 TB PCIe Gen4 SSD NVMe , velocità di lettura fino a 3600 MB/s: 107,99 Euro

WD BLACK SN750 NVMe SSD Interno per Gaming ad Alte Prestazioni, 1 TB: 111,99 Euro

A occuparsi di vendita e spedizione è sempre Amazon, che provvede alla consegna senza costi aggiuntivi anche in un giorno per gli utenti iscritti al servizio di abbonamento Prime. Si può anche provvedere al pagamento a rate secondo piano Cofidis o, altrimenti, con mensilità definite dall’azienda di Seattle. Si ricorda, infine, che le offerte in questione termineranno tra otto giorni.

