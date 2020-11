Black Friday Amazon, il giorno dopo: i 10 prodotti Bestseller Elettronica

Dopo aver dato un'occhiata alla situazione in campo smartphone, è arrivato il momento di "tirare le somme" sui prodotti tech in generale che più hanno convinto gli italiani in questi giorni di sconti. L'edizione 2020 del Black Friday è infatti terminata, anche se alcune realtà continueranno a effettuare promozioni fino a fine mese.

Tuttavia, su Amazon le offerte vere e proprie del Black Friday si sono concluse, per lasciare spazio alle promozioni della Settimana del Black Friday. Insomma, gli sconti probabilmente non mancheranno anche nel corso delle prossime settimane, visto l'avvicinarsi del Natale, ma il Venerdì nero è ormai passato.

Tornando ai prodotti più popolari, qui sotto trovate le prime 10 posizioni per la classifica Bestseller Elettronica di Amazon Italia (aggiornata ogni ora).

Da notare come molti dei prodotti siano realizzati dalla stessa Amazon: le uniche eccezioni sono Apple AirPods, auricolari AUKEY e Xiaomi Mi Band 5. In ogni caso, si tratta sicuramente di scelte interessanti, che consentono di comprendere meglio quali sono i dispositivi tecnologici più "gettonati" nel nostro Paese.

Se volete approfondire alcuni dei prodotti citati, potete fare riferimento alla nostra recensione di Echo Dot 2019, nonché a quella di Xiaomi Mi Band 5.