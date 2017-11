Black Friday Amazon: due monitor Acer in offerta solo per oggi!

Sono disponibili, in offerta e solo per oggi, nella sezione Black Friday di Amazon, due interessanti monitor targati, il cui prezzo è stato tagliato del 20%.

Nella fattispecie, gli schermi sono l’SA2040bid, ovvero un monitor da 23 pollici con aspect ratio di 16:9 e risoluzione di 1920x1080 pixel e tempo di risposta di 4.0 ms, che può essere acquistato a 103,92 Euro, contro i 129,90 Euro di listino, a fronte di un risparmio netto di 25,98 Euro, pari al 20%. Per coloro che desiderano la versione con diagonale più grande, è disponibile l’SA270bid, vale a dire lo steso monitor di cui vi abbiamo parlato sopra, con la differenza che il pannello è di 27 pollici. Quest'ultimo è disponibile a 158,92 Euro, contro i 199,90 Euro di listino.

Vi preavvisiamo, però, che si tratta di un’offerta a tempo, che scadrà tra poche ore, e nel momento in cui vi stiamo scrivendo per la versione da 16:9 è stato richiesto già l’80% delle scorte disponibili, motivo per cui vi invitiamo ad effettuare l’ordine nel minor tempo possibile in caso di interesse.