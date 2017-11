Smartphone Amazon: tutte le offerte per il Black Friday!

E' finalmente arrivato ildi Amazon.it ! In questa news vi riportiamo le principalirelative al mondo degli

Sconti Smartphone Amazon (Black Friday 2017)

Tra gli smartphone in promozione per la giornata di oggi (venerdì 24 novembre) troviamo Lenovo Moto G5S Plus, LG Q8, Honor 6A, Sony Xperia XA1 e Nokia 8 Plus, solamente per citarne alcuni. La lista completa delle nuove offerte:

Vi ricordiamo che le offerte sono a tempo e, dunque, potrebbero esserci cambiamenti di sorta nel corso della giornata.

Nelle prossime ore, Amazon Italia lancerà nuove offerte su smartphone, videogiochi e console per il Black Friday e Cyber Monday, continuate a seguirci su queste pagine (e sui nostri canali Facebook e Telegram) per non perdere neanche una promozione!