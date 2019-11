Black Friday Amazon: Echo Dot a soli 19,99 Euro e sconti sugli altri smart speaker

Dopo le offerte di ieri su Echo Dot, torniamo oggi a parlare delle promozioni sugli smart speaker di Amazon, perchè se ne sono aggiunte alcune molto interessanti anche grazie a varie catene di distribuzione.

In occasione degli X-Days di Mediaworld, infatti, la catena di distribuzione consente di godere di alcune promozioni su Echo Dot, sia di terza generazione che con orologio, che portano lo smart speaker al prezzo più basso di sempre.

L'Amazon Echo Dot di terza generazione, nella colorazione bianca, con tessuto antracite e grigio può essere acquistata al prezzo speciale di 19,99 Euro, il 67% in meno rispetto al prezzo di listino di Amazon! In offerta anche l'Echo Dot con orologio, di cui abbiamo avuto modo di parlare nella nostra recensione, e che può essere portato a casa a soli 29,99 Euro, 40 Euro in meno rispetto ai 69,99 Euro.

Discorso diverso su Amazon, dove i prezzi sono leggermente più elevati.

Echo Dot di terza generazione infatti passa a 24,99 Euro, mentre il nuovo Amazon Echo a 79,99 Euro dai precedenti 99,99 Euro. L'Echo Input, che permette di trasformare qualsiasi altoparlante in uno smart speaker, invece è disponibile a soli 19,99 Euro. Il Nuovo Echo Dot con orologio invece viene scontato a 34,99 Euro da 69,99 euro.