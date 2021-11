Black Friday Amazon: Echo Dot in super sconto, si parte da 19,99 Euro!

Continua la marcia d'avvicinamento di Amazon al Black Friday 2021. Quest'oggi il colosso di Seattle propone una serie di promozioni sugli Echo Dot, che possono essere acquistati a partire da 19,99 Euro per i prossimi 11 giorni, fino al 29 Novembre 2021.

Sconti Amazon Echo Dot - Black Friday 2021

Echo Dot (3ª generazione) - Altoparlante intelligente con integrazione Alexa - Tessuto antracite: 19,99 Euro (49,99 Euro)

- Altoparlante intelligente con integrazione Alexa - Tessuto antracite: 19,99 Euro (49,99 Euro) Echo Dot (4ª generazione) - Altoparlante intelligente con Alexa - Antracite: 29,99 Euro (59,99 Euro)

- Altoparlante intelligente con Alexa - Antracite: 29,99 Euro (59,99 Euro) Echo Dot (4ª generazione) - Altoparlante intelligente con orologio e Alexa - Bianco ghiaccio: 39,99 Euro (69,99 Euro)

Le tre offerte saranno disponibili per i prossimi 11 giorni, e termineranno il 29 Novembre 2021. Viene anche proposta la possibilità di effettuare il pagamento in cinque rate mensili con importi variabili a seconda dell'importo. La consegna, senza costi aggiuntivi, è garantita per sabato 20 Novembre 2021 per coloro che effettuano l'ordine entro 13 ore e 40 minuti dal momento in cui stiamo scrivendo.

E' anche possibile effettuare il collegamento automatico dell'account Amazon per facilitare la configurazione al momento dell'arrivo a casa. Tramite la scheda tecnica è anche possibile aggiungere altri accessori come il supporto da parete, l'Amazon Smart Plug, la lampadina intelligente Philips Hue White Filamente ed altro.