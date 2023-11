Black Friday Amazon: friggitrice ad aria Philips in super sconto

Se siete alla ricerca di una friggitrice ad aria in offerta per il Black Friday o da mettere sotto l'albero di Natale, abbiamo una buona notizia per voi. Amazon infatti in occasione del venerdì nero dello shopping e della settimana del Black Friday propone una friggitrice a marchio Philips a prezzo ridotto.

Di seguito il modello:

Philips Airfryer 3000 Serie XL, 6.2L (1.2Kg), Friggitrice 14-in-1, 90% Di Grassi In Meno Con La Tecnologia Rapid Air, Digitale, App Per Ricette (HD9270/90): 109,99 Euro (239,99 Euro)

Il prezzo, dati alla mano, è il più basso mai raggiunto su Amazon dallo stesso modello: in precedenza infatti non era mai sceso sotto i 151,99 Euro.

La consegna è garantita a stretto giro di orologio, già per giovedì 30 Novembre 2023 per coloro che effettuano l'ordine in giornata odierna mentre per i resi è possibile effettuare la restituzione fino al 31 Gennaio 2024 per gli articoli acquistati durante il periodo di Natale e del Black Friday.

L'offerta in questione è a tempo e la disponibilità è limitata: nel momento in cui stiamo scrivendo sono state richieste il 6% delle unità a disposizione a tale prezzo, e per tale ragione consigliamo di effettuare l'ordine rapidamente in caso d'interesse in quanto potrebbero andare sold out rapidamente.