Black Friday Amazon: in offerta i droni GoPro Karma

Continuano le offerte in occasione del Black Friday su. Tra le tante promozioni presenti nel listino del gigante degli e-commerce di Seattle, ce ne sono tre particolarmente interessanti.

La compagnia di Jeff Bezos, ha infatti deciso di scontare tre diverse versioni del GoPro Karma, il famoso drone della società di Nick Woodman.

Amazon ha deciso di scontare sia la versione base, che quella con Hero 5 Black e Hero 6 Black al loro interno. Le offerte sono davvero molto interessanti e consentono di risparmiare fino a 200 Euro sul prezzo originale, portando ad un risparmio del 14%.

Di seguito i prezzi aggiornati:

Come sempre, abbiamo indicato tra parentesi i prezzi originali privi di sconto. Inoltre, per tutti è garantita la spedizione attraverso il servizio Prime in due giorni e senza alcun costo aggiuntivo.