Black Friday Amazon: Kindle Limited in offerta per due mesi quasi a costo zero!

Dopo aver segnalato lo sconto di Amazon sui due Echo Show 5, torniamo su Amazon che in occasione del Black Friday 2023 permette di ottenere due mesi di Kindle Unlimited, il servizio che consente di accedere a milioni di eBook ed una selezione di riviste, ad un prezzo quasi a zero.

Come si può vedere nella pagina dedicata di Kindle Unlimited, cliccando sul pulsante “Iscriviti Ora e approfitta delle promozioni” è possibile ottenere due mesi di Kindle Unlimited a 0,99 Euro al posto di 19,98 euro. Attenzione però, è previsto il rinnovo automatico dell’abbonamento a 9,99 Euro al mese, ma Amazon consente comunque di disattivare il rinnovo in qualsiasi momento.

Di seguito i termini e le condizioni dell’offerta:

Amazon Kindle Unlimited consente di godere di letture illimitate su milioni di titoli ed una selezione di riviste digitali da qualsiasi dispositivo tramite l’app.

