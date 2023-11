Black Friday Amazon: i migliori sconti sui robot aspirapolvere iRobot Roomba

In occasione del Black Friday 2023, Amazon propone una serie di sconti anche sui robot aspirapolvere a marchio iRobot Roomba, che possono essere acquistati a prezzi ridotti per un breve lasso di tempo. Vediamo quali sono i modelli più interessanti.

I modelli in offerta sono i seguenti:

iRobot Roomba e5154 Robot Aspirapolvere, Sistema ad Alte Prestazioni con Dirt Detect e Spazzole Tangle-Free, per Pavimenti e Tappeti, Adatto per i Peli degli Animali Domestici, Wi-Fi, Argento: 199,90 Euro

Robot Aspirapolvere, Sistema ad Alte Prestazioni con Dirt Detect e Spazzole Tangle-Free, per Pavimenti e Tappeti, Adatto per i Peli degli Animali Domestici, Wi-Fi, Argento: 199,90 Euro iRobot Roomba Combo Robot Aspirapolvere e Lava Pavimenti 2 In 1, Wi-Fi, Suggerimenti Personalizzati, Compatibilità Con L'Assistente Vocale, 33 W, Grigio: 249,90 Euro

Robot Aspirapolvere e Lava Pavimenti 2 In 1, Wi-Fi, Suggerimenti Personalizzati, Compatibilità Con L'Assistente Vocale, 33 W, Grigio: 249,90 Euro iRobot Roomba I7156 Robot Aspirapolvere, Memorizza La Planimetria Della Tua Casa, Adatto Per Peli Di Animali Domestici, Spazzole In Gomma, Potente Aspirazione, Wi-Fi, Programmabile Con App, Argento: 379,90 Euro

Le offerte in questione sono disponibili a tempo, e la quantità disponibile è limitata. Nella schede prodotto è comunque possibile consultare in tempo reale la percentuale di unità richieste e quindi disponibili a prezzo ridotto.

La consegna è garantita a stretto giro di orologio, e come sempre in casi come questi se avete intenzione di sfruttare le offerte per i regali di Natale, il consiglio è di procedere rapidamente con l'ordine per evitare di incappare in possibili ritardi.

Ricordiamo che è disponibile la nostra pagina dedicata al Black Friday 2023, a cui vi rimandiamo per tutte le informazioni e le migliori promozioni.