Black Friday Amazon: offerte su TV e soundbar LG, Samsung, Philips ed Hisense

Black Friday 2020 Amazon - Sconti sui TV

TV LED Philips 58PUS7805/12 58 pollici con Ambilight e Alexa integrata (4K UHD LED TV, HDR10+, Dolby Vision, Dolby Atmos, Smart TV) ? color nero (modello 2020/2021) [Classe Energetica A+]: 529 Euro

LG OLED TV AI ThinQ OLED55CX6LA.APID, Smart TV 55'', Processore ?9 Gen3 con Dolby Vision IQ / Dolby Atmos, Compatibile NVIDIA G-Sync?, Google Assistant e Alexa integrati. Inclusa Soundbar SL5Y 2.1ch: 1299,99 Euro

LG OLED TV AI ThinQ OLED65CX6LA.APID, Smart TV 65'', Processore ?9 Gen3 con Dolby Vision IQ / Dolby Atmos, Compatibile NVIDIA G-Sync?, Google Assistant e Alexa integrati. Inclusa Soundbar SL5Y 2.1ch: 1999,99 Euro

LG UHD TV 43UN71006LB.APID, Smart TV 43'', LED 4K IPS Display, Versione 2020: 299,99 Euro

Samsung QE55Q64TAUXZT Serie Q64T QLED Smart TV 55", Ultra HD 4K, Wi-Fi, Silver, 2020, Esclusiva Amazon: 599,99 Euro

Samsung TV UE65TU7190UXZT Smart TV 65" Serie TU7190, Crystal UHD 4K, Wi-Fi, 2020, Argento: 579,99 Euro

Samsung QE43Q64TAUXZT Serie Q64T QLED Smart TV 43", Ultra HD 4K, Wi-Fi, Silver, 2020, Esclusiva Amazon: 479,99 Euro

Samsung TV UE50TU7190UXZT Smart TV 50" Serie TU7190, Crystal UHD 4K, Wi-Fi, 2020, Argento: 349,99 Euro

Samsung TV The Frame Cornice TV 65 pollici, 4K, WiFi, 2020, Classe di Efficienza Energetica A, Nero: 1499,99 Euro

Hisense H55BE7200 Smart TV LED Ultra HD 4K 55", HDR10, Dolby DTS, Single Stand Slim Design, Tuner DVB-T2/S2 HEVC Main10 [Esclusiva Amazon - 2019]: 349 Euro

Hisense 32AE5500F Smart TV LED HD 32", Bezelless, USB Media Player, Tuner DVB-T2/S2 HEVC Main10 [Esclusiva Amazon - 2020]: 199,99 Euro

Hisense 40AE5500F Smart TV LED FULL HD 1080p 40", Bezelless, USB Media Player, Tuner DVB-T2/S2 HEVC Main10 [Esclusiva Amazon - 2020]: 269,99 Euro

