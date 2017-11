Black Friday Amazon: Samsung Dex in offerta, sconto del 47%

Tra le tante offerte presenti sunella giornata di oggi, in occasione del Black Friday 2017, è anche presente un interessante sconto sulla stazione di carica per il, la

L’innovativa docking station, che è stata uno degli accessori più apprezzati durante la presentazione dell’ultimo cellulare top di gamma della compagnia coreana, può trasformare a tutti gli effetti lo smartphone in un computer, dal momento che se collegata ad un monitor o televisore riproduce su larga scala interamente l’esperienza Android.

Il tutto è reso possibile dall’ingresso HDMI, he supporta anche il 4K fino a 30 fps. Il prezzo di listino è di 149,99 Euro, ma il gigante di Seattle, in occasione della settimana del Black Friday la offre a ben 79 Euro, per un risparmio totale di 70,99 Euro, pari al 47%.

Inoltre, essendo venduta e spedita direttamente da Amazon, beneficia a pieno di Amazon Prime, con costi di spedizione gratuiti e spedizione rapida garantita in un giorno.