Black Friday Amazon: Samsung Galaxy S7 Edge in offerta a 500 Euro!

Mancano ormai poche ore alla fine del Black Friday 2017, ma nel frattempo su Amazon Italia continuano a comparire offerte estremamente interessanti, per tutti coloro che sono alla ricerca dell'affare dell'ultimo secondo.

Per le prossime tre ore, infatti, gli utenti potranno portare a casa il Galaxy S7 Edge di Samsung, ovvero lo smartphone top di gamma dello scorso anno, caratterizzato dallo schermo curvo al lato che facilita la lettura delle notifiche, a 500 Euro.

I modelli in offerta sono quelli con 32 gigabyte di memoria interna, ovviamente espandibili attraverso microSD, nelle colorazioni Light Blue e Pink:

Entrambi i modelli non beneficiano della spedizione Prime, e la data di consegna è prevista per il 28-30 Novembre. Le unità a disposizione sono poche, e per questo in caso di interesse vi invitiamo ad effettuare rapidamente l'ordine.