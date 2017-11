Black Friday Amazon: schede SD e microSD SanDisk a prezzi scontati

Continuano, anche nella giornata di oggi, le promozioni in vista delsu Amazon.it. Il gigante degli e-commerce sta offrendo molti dei propri prodotti a prezzi scontati, come vi abbiamo raccontato anche qualche ora fa ed ieri

Oggi, sono disponibili per tutti gli utenti interessati, due schede di memoria targate SanDisk, tra le più affidabili e popolari del mercato.

Gli utenti, a 26,99 Euro (contro i 49,99 Euro di listino), potranno portare a casa la SanDisk Extreme da 64 gigabyte, una scheda di memoria SDHC di Classe 10 che garantisce una velocità di lettura fino a 90 Mb/sec. Si tratta di un prezzo estremamente conveniente per un'ottima per macchine fotografiche, dal momento che garantisce velocità ottime per scatti rapidi in modalità Burst e trasferimenti veloci anche per i contenuti in 4K UHD.

Non è tutto, perchè sempre a livello di schede targate SanDisk, è disponibile la microSDHC da 32 gigabyte a 14,49 Euro contro i 19,99 Euro. La scheda in questione è di classe 10 ed è in grado di garantire una velocità di trasferimento dati fino a 98 Mb/sec.

Entrambe le offerte sono disponibili solo per la giornata di oggi.