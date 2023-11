Black Friday Amazon, sconti folli sui sistemi di allarme smart di RING

Oltre alle offerte su Interfono Ring e dispositivi Alexa, Amazon Italia è entrata nel vivo della settimana del Black Friday lanciando numerose iniziative promozionali, anche e soprattutto sui suoi prodotti per la casa smart.

Tra questi, spiccano senz'altro gli interessanti sconti sui sistemi di allarme della gamma RING, per rendere più sicura in maniera intelligente la propria casa grazie a una tecnologia completamente wireless e senza sottoscrizioni obbligatorie.

Le offerte sono attive su tutte le composizioni disponibili sul portale, a partire dal sistema di base Ring Alarm da 249,99 euro, che per il Black Friday viene scontato a soli 149,99 euro completo di centrale di controllo, un tastierino, un extender, un sensore volumetrico e uno per porte e finestre. Molto interessante anche la configurazione che agli stessi elementi aggiunge una IP Cam indoor, proposta sempre a 149,99 euro anziché 309,98 euro.

Aggiungendo o rimuovendo moduli alla collezione di base il prezzo varierà pur mantenendo lo sconto del 40%. Uno dei più completi è, per esempio, il setup con centrale, extender, tastierino, allarme esterno, IP Cam, tre sensori volumetrici e quattro per porte e finestre. Il costo in questo caso passa da 539,92 euro a soli 299,99 euro.

A 239,99 euro, invece, avrete la possibilità di comprare una soluzione intermedia con centralina, tastierino, extender, IP Cam, allarme esterno, due volumetrici e due per porte e finestre.