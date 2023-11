Black Friday Amazon: sconti su iPhone 15 ed iPhone 14

In occasione della Settimana del Black Friday 2023 di Amazon, il colosso di Seattle propone una serie di sconti molto interessanti su tantissimi prodotti d'elettronica. Tra i numerosi sconti troviamo anche tanti modelli di iPhone, sia della serie 15 del 2023 che della serie 14 del 2022. Vediamo quali sono le riduzioni più significative.

Di seguito i modelli in offerta:

La consegna, senza costi aggiuntivi, è garantita a stretto giro di orologio per coloro che effettuano l'ordine in giornata odierna. Come sempre in casi come questi ed in concomitanza con il Black Friday, il consiglio è di procedere con l'ordine rapidamente in caso d'interesse in quanto le possibili congestioni dei corrieri potrebbero provocare ritardi.

Ovviamente vi invitiamo a restare aggiornati su Everyeye per tutti gli altri sconti più interessanti di questa settimana del Black Friday 2023.