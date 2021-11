Black Friday in anticipo Amazon: sconti su notebook da gaming, Chromebook e PC desktop

Continua il Black Friday in anticipo di Amazon, e continuano le offerte del colosso di Seattle su notebook da gaming, Chromebook e PC desktop. Vediamo quali sono le più interessanti a pochi giorni dal termine.

Sconti notebook e PC da gaming Amazon Black Friday 2021

ASUS VivoBook 15 K513EA#B099FHD26R, Notebook con Monitor 15,6" FHD Anti-Glare, Intel Core 11ma gen i5-1135G7, RAM 8GB, 512GB SSD PCIE, grafica Intel Iris Xe Graphics, Windows 10 Home, Argento: 599 Euro

Acer Chromebook, Touchscreen, Spin 311 CP311-3H-K14Q Notebook, Processore MTK MT8183 con Octa-core CPU, Ram 4 GB, 64 GB eMMC, Display 11.6" HD Multi-Touch LCD, Mali-G72 MP3, Chrome OS, Silver: 219 Euro

HP - PC 15s-eq2004sl Notebook, AMD Ryzen 5 5500U, RAM 8 GB, SSD 512 GB, Grafica AMD Radeon, Windows 10 Home, Schermo 15.6” FHD IPS, Lettore Impronte Digitali, Webcam, USB-C, USB, HDMI, Argento: 529,99 Euro

MSI Modern 15 A11M-217XIT - Notebook 15.6" FHD, Intel Core I5-1135G7, Intel Iris Xe, RAM DDR4 8GB, SSD M.2 PCIe 512GB, No-OS [Layout Italiano]: 599 Euro

HP - Gaming Pavilion 15-ec1001sl Notebook, AMD Ryzen 5, RAM 8 GB, SSD 512 GB, NVIDIA GeForce GTX 1650Ti 4 GB, Windows 10 Home 64, Display 15.6"" FHD IPS Antiriflesso, Webcam HP TrueVision 720p, Nero": 749,99 Euro

HP - PC 15s-fq2006sl Notebook, Intel Core i5-1135G7, RAM 8 GB, SSD 512 GB, Grafica Intel Iris X, Windows 10 Home, Schermo 15.6” FHD, Lettore Impronte Digitali, Webcam, USB-C, USB, HDMI, Argento: 629,99 Euro

HUAWEI MateBook 14 2021 Laptop, Display 2K FullView Notebook da 14 Pollici PC Portatile, Intel Core i7-1165G7, 16 GB RAM, 512 GB SSD, Win 10 Home, MS Office 365 Preinstallato, Layout Italiano, Gray: 978,99 Euro

ASUS Zenbook 13 UX325EA#B08CXT62KC, Notebook in alluminio 13,3" OLED FHD Glossy, Intel Core 11ma generazione i7-1165G7, RAM 8GB, 512GB SSD PCIE, grafica Intel Iris Xe, Windows 10 Home, Grigio scuro: 899 Euro

HP - Gaming OMEN 17-cb1000sl Notebook, Intel Core i7-10750H, RAM 16 GB, SSD 1 TB, NVIDIA GeForce RTX 2070 8 GB, Windows 10 Home, Schermo 17.3" FHD IPS da 144 Hz Antiriflesso, HDMI, Thunderbolt, Nero: 1599 Euro

ASUS Chromebook CX1100CNA-GJ0036, Notebook con Monitor 11,6" HD Anti-Glare, Intel Celeron N3350, RAM 4GB, 32GB eMMC, Sistema Operativo Chrome, Argento: 199 Euro

MSI Summit E15 A11SCST-047IT, Notebook 15,6" FHD Touchscreen, Intel Core I7-1185G7, Nvidia GTX 1650 Ti Max-Q, 4GB GDDR6, 32GB RAM DDR4 2666MHz, 1TB SSD M.2 PCIe 4.0, Win 10 Pro [Layout e Garanzia ITA]: 1699 Euro

MSI GE66 Raider 11UG-063IT, Notebook Gaming 15,6" QHD 240Hz DCI-P3 100%, I7-11800H, RTX 3070 8GB GDDR6, 1TB SSD M.2 PCIe 4.0, 32GB RAM DDR4, WiFi 6E, 99Whr, Win 10 Home [Layout & Garanzia ITA]: 2599 Euro

Sulla maggior parte dei TV la scadenza è prevista tra 3 giorni il 18 Novembre 2021. E' anche possibile effettuare il pagamento in 5 o 12 rate mensili Amazon a tasso zero ed interessi zero, con spedizione prevista a stretto giro di orologio.