Black Friday Amazon: tra gli sconti di oggi dispositivi Huawei, Samsung e Fitbit

Dopo il lancio del nuovo volantino di Mediaworld, in occasione del Black Friday, parliamo anche degli sconti proposti da Amazon. Il colosso di Jeff Bezos infatti continua con il Black Friday d'Anticipo, che oggi offre a prezzo ridotto diversi dispositivi targati Huawei, Samsung e Fitbit.

Black Friday Amazon - Sconti del 9 Novembre

HUAWEI MatePad Pro, display da 10.8'', RAM da 6 GB, Memoria Interna da 128 GB, Wi-F, Processore Kirin 990, sistema operativo EMUI 10 con Huawei Mobile Services (HMS), Midnight Grey: 399,90 Euro

HUAWEI MatePad T8, display da 8", RAM da 2 GB, Memoria Interna da 16 GB, LTE, Processore Octa-Core, sistema operativo EMUI 10 con Huawei Mobile Services (HMS): 99,90 Euro

Fitbit Inspire HR, Tracker per Fitness e Benessere, Lilla: 59,90 Euro

Samsung Galaxy Tab S7 Tablet S Pen, Snapdragon 865 Plus, Display 11.0" WQXGA, 128GB Espandibili fino a 1TB, RAM 6GB, Batteria 8.000 mAh, LTE, Android 10, Mystic Black [Versione Italiana]: 729,90 Euro

Samsung Galaxy Watch Active2 Smartwatch Bluetooth 40 mm in Alluminio e Cinturino Sport, con GPS, Sensore di Frequenza Cardiaca, Tracker Allenamento, IP68, Aluminium Silver, Versione Italiana: 189,90 Euro

Ovviamente viene offerta la consegna gratuita e tutti i vantaggi previsti dal Prime. Le offerte in questione saranno disponibili fino alle 23:59 di oggi, lunedì 9 Novembre 2020. Per questo, consigliamo di effettuare l'ordine rapidamente in caso d'interesse.