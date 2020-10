Black Friday Amazon: sconti su Samsung Galaxy Watch Active2 e Galaxy Tab S7

Continua il Black Friday d'Anticipo di Amazon. La società di Jeff Bezos consente di portare a casa a prezzo ridotto due interessanti dispositivi targati Samsung: uno smartwatch ed un tablet con S Pen. Si tratta però di offerte disponibili solo nella giornata di oggi, venerdì 30 Ottobre 2020.

Offerte Samsung - Black Friday d'Anticipo

Samsung Galaxy Watch Active2 Smartwatch Bluetooth 40 mm in Alluminio e Cinturino Sport, con GPS, Sensore di Frequenza Cardiaca, Tracker Allenamento, IP68, Aluminium Silver, Versione Italiana: 189,90 Euro

Samsung Galaxy Tab S7 Tablet S Pen, Snapdragon 865 Plus, Display 11.0" WQXGA LTPS, 128GB Espandibili fino a 1TB, RAM 6GB, Batteria 8.000 mAh, WiFi, Android 10, Mystic Black [Versione Italiana]: 629,90 Euro

Amazon indica come data di scadenza delle promozioni le 23:59 di oggi, venerdì 30 Settembre 2020. A differenza di quanto avvenuto in altre circostanze, quindi, non si tratta di offerte che saranno disponibili per tutto l'arco del Black Friday d'Anticipo, che scadrà a Novembre.

La consegna è garantita entro martedì 3 novembre 2020, e per entrambi i prodotti la disponibilità è immediata ed ampia, con possibilità di aggiungere la protezione aggiuntiva da 1 o 2 anni per danni accidentali.

Da oggi è disponibile anche il No IVA Per Tutti di Unieuro, su tanti prodotti.