Black Friday Amazon: sconti sul Surface Pro e Mate D Notebook

Tra le tante offerte presenti nella giornata di oggi su Amazon Italia , ne figurano due particolarmente interessanti per tutti coloro che hanno intenzione di acquistare un notebook e vogliono approfittare della giornata di promozioni per rinfrescare la propria linea.

Si parte con il Matebook D Notebook di Huawei, un portatile con display da 15,6 pollici Full HD, basato sul processore Intel Core i7-7200U ed accompagnato da 8 gigabyte di RAM DDR4, al servizio della memoria interna allo stato solido (SSD) da 256 gigabyte. Per quanto riguarda la scheda grafica, invece, è presente l'Intel HD 520, mentre il sistema operativo è ovviamente Windows 10 Home.

Il portatile può essere acquistato a 599 Euro, contro i 799 Euro di listino, per un risparmio complessivo di 200 Euro (il 25%), con spedizione gratuita per gli iscritti Prime e garantita in un giorno.

L'altra offerta ha ad oggetto il Surface Pro 4. Il 2-in-1 della compagnia di Redmond, nella versione con processore Core M, 4 gigabyte di RAM ed SSD da 128 gigabyte, che se acquistato in bundle con la tastiera meccanica e retroilluminata Microsoft FMM-00010, ha un costo complessivo di 749 Euro, con un risparmio complessivo sul pacchetto di 280,99 Euro.

Entrambe le offerte saranno disponibili solo per la giornata di oggi, e come detto poco sopra beneficiano dei vantaggi previsti dall'iscrizione Prime: spedizione gratuita e rapida. Un'offerta davvero imperdibile visto il risparmio offerto sui prezzi di listino.