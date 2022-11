Black Friday Amazon: sconto del 27% sul Samsung Galaxy S22 da 256Gb

Continua il Black Friday 2022 di Amazon, e continuiamo a segnalare le migliori offerte proposte dalla catena di distribuzione sui prodotti d'elettronica ed informatica. Iniziamo la giornata di oggi con uno sconto molto interessante, del 27%, sul Samsung Galaxy S22 nella versione da 256 gigabyte.

Di seguito i dettagli dello sconto:

Samsung Galaxy S22 5G, Caricatore incluso, Cellulare Smartphone Android senza SIM 256GB Display 6.1’’¹ Dynamic AMOLED 2X, 4 Fotocamere, Phantom Black 2022 [Versione Italiana]: 679,90 Euro (929 Euro)

Amazon dà anche la possibilità di effettuare il pagamento in dodici rate mensili a tasso zero ed interessi zero, da 56,66 Euro, oltre che la dilazione del pagamento di Cofidis. La consegna, senza costi aggiuntivi, è garantita per giovedì 24 novembre 2022 per coloro che effettuano l'ordine entro 15 ore e 10 minuti dal momento in cui stiamo scrivendo.

La promozione termina tra sei giorni, quindi il 28 novembre 2022, o all'esaurimento delle scorte disponibili.

Ovviamente la versione in questione del prodotto è sbloccata e non legata ad alcun operatore telefonico, il che è importante da sottolineare anche tenendo conto degli aggiornamenti. Proprio ieri Samsung ha promesso update più veloci dal 2023.

Come sempre, consigliamo di effettuare l'ordine rapidamente in quanto le scorte disponibili potrebbero andare rapidamente sold out.